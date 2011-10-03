У Лівії вкрали 10 тисяч ракетних комплексів

За час військового протистояння в Лівії з армійських складів було викрадено (у тому числі і повстанцями) близько 10 тисяч переносних зенітно-ракетних установок.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

За даними видання, про це розповів голова Військового комітету НАТО італійський адмірал Джампаоло Ді Паола на секретному засіданні в Бундестазі. Зокрема, він попередив про небезпеку потрапляння подібної зброї в руки терористів, оскільки такі ракетні комплекси можуть становити серйозну небезпеку для цивільної авіації.

Йдеться про комплекси "Стріла-2" (за натівською класифікацією SA-7 Grail) радянського або болгарського виробництва. Вони складаються з пускової установки і ракети з тепловим наведенням, призначеної для ураження цілей на малій і середній висотах.

За даними Der Spiegel, в арсеналах Муаммара Каддафі було близько 20 тисяч подібних систем, і точне місцезнаходження як мінімум половини комплексів з цієї кількості невідоме. Думають, що більша частина цих ракет потрапила до рук повстанців.

У 2002 році в кенійському місті Момбаса ізраїльський авіалайнер з туристами був обстріляний терористами імовірно саме з комплексів "Стріла-2". На думку фахівців, того разу все обійшлося виключно завдяки випадковості - терорист двічі не влучив по літаку.

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