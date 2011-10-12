Депутат Європарламенту: всі спроби переконати Януковича провалилися

Депутат Європарламенту Міхаель ГАЛЕР (група Народних партій, Німеччина) назвав вирок екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО шокуючим.

Про це йдеться у його заяві, переданій агентству УНІАН.

«Вирок Ю.ТИМОШЕНКО – шокуючий. Немає виправдання для такого рішення. Її засудження – політично вмотивоване, а судовий процес характеризувався неповагою до прав людини», - заявив депутат Європарламенту.

Він висловив переконання, що Ю.ТИМОШЕНКО має бути негайно звільнена.

За словами М.ГАЛЕРА, усі спроби переконати Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та його команду виконувати свою роботу у демократичний спосіб провалилися.

«Це неприємний виклик для європейців та усіх друзів України. Ми не повинні жертвувати європейськими цінностями задля більш глибокої співпраці чи навіть політичної асоціації», - заявив М.ГАЛЕР.