”Хезболлах” здатна дістати ракетами будь-яку точку Ізраїлю

Угруповання "Хезболлах" має запас ракет, спроможних вразити будь-який об`єкт в Ізраїлі, включно до столиці - Тель-Авіва, повідомив лідер угруповання "Хезболлах" шейх Хассан Насралла, передає Associated Press з посиланням на арабські ЗМІ.

У своїй заяві Х.Насралла підкреслив, що вже в період військового конфлікту між Ліваном та Ізраїлем в липні-серпні 2006 р. "Хезболлах" мала ракетний потенціал для враження будь-яких районів Ізраїлю, проте не стала вдаватися до цієї можливості. За словами Х.Насралли, кількість ракет, що є у розпорядженні руху "Хезболлах", збільшилася з часу закінчення війни з Ізраїлем в 2006 р.

У жовтні 2006 р. Х.Насралла заявив, що "Хезболлах" має в своєму розпорядженні 33 тис. ракети для можливого удару по території Ізраїлю. Протягом військового конфлікту між Ліваном і Ізраїлем, який тривав впродовж 34 днів, починаючи з 12 липня 2006 р., по території Ізраїлю було випущено близько 4 тис. ракет, включаючи кілька ракет середнього радіусу дії, які дістали третє за величиною в Ізраїлі місто - Хайфу.