Катери ВМС прибули в румунську Констанцу

Навчальні катери ВМС України “Сміла” і “Нова Каховка” сьогодні прибули з візитом в румунську Констанцу. Як передає кореспондент УНІАН, на катерах перебувають 56 курсантів третього і четвертого курсів Севастопольського військово-морського інституту ім. П.С. Нахімова.

За інформацією радіо „Бриз” (м.Севастополь), під час перебування в порту Констанци майбутні українські офіцери будуть спілкуватися зі своїми румунськими колегами і ознайомляться з визначними історичними місцями міста.

Під час походу, що триває з 14 липня, катери побували з візитами також в турецькій Тузлі і болгарській Варні.

Як повідомляв УНІАН, повернення катерів у Севастополь очікується 31 липня. Головне завдання цього плавання – набуття досвіду морської практики майбутніми офіцерами ВМС, а також демонстрація прапора ВМС України та державного прапора в іноземних країнах.