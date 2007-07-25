Качиньський запланував дострокові вибори на 30 вересня

Дострокові парламентські вибори в Польщі відбудуться 30 вересня 2007 року. Про це в середу пише газета Nasz Dziennik.

За інформацією видання, 22 серпня, відразу після завершення парламентських канікул на першому засіданні Сейму буде ухвалено рішення про саморозпуск. Тоді ж прем`єр-міністр Польщі Ярослав Качиньський оголосить про проведення дострокових парламентських виборів 30 вересня.

Газета стверджує, що подібний план дій був розроблений правлячою партією "Право і справедливість", яку очолює Качиньський.

Очікується, що вже в цю п`ятницю прем`єр виступить зі спеціальним зверненням по національному телебаченню, в якому розкриє деталі цього плану і оголосить про неможливість подальшого існування коаліційного уряду.

Лента.ру