Качиньський запланував дострокові вибори на 30 вересня
08:00, 25 липня 2007Світ
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Прем`єр виступить із зверненням по ТБ
|Ярослав Качиньський
За інформацією видання, 22 серпня, відразу після завершення парламентських канікул на першому засіданні Сейму буде ухвалено рішення про саморозпуск. Тоді ж прем`єр-міністр Польщі Ярослав Качиньський оголосить про проведення дострокових парламентських виборів 30 вересня.
Газета стверджує, що подібний план дій був розроблений правлячою партією "Право і справедливість", яку очолює Качиньський.
Очікується, що вже в цю п`ятницю прем`єр виступить зі спеціальним зверненням по національному телебаченню, в якому розкриє деталі цього плану і оголосить про неможливість подальшого існування коаліційного уряду.
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