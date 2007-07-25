Путін радить британським властям поміняти мізки

Володимир Путін називає пропозицію Великої Британії змінити конституцію Росії рудиментом колоніального мислення.

"З чим пов`язана проблема, яку розпалюють зараз британські партнери? Сталася трагедія, загинув пан Литвиненко в Лондоні. Вони пред`являють претензії до одного з наших громадян - до Лугового, хочуть його екстрадиції", - сказав президент, відповідаючи на запитання представників молодіжних рухів Росії.

Проте, зазначив він, в Лондоні переховуються 30 чоловік, які розшукуються російськими правоохоронними органами за здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів. При цьому, зазначив президент, Лондон і не подумав видавати їх.

Глава РФ відзначив, що схожі проблеми у Великої Британії з США і Францією.

"Вони нікуди не видають людей, які ховаються на їх території, зокрема людей, підозрюваних і звинувачених в терористичній діяльності, а до інших країн вони пред`являють підвищені претензії, зокрема дають образливі поради для нашої країни - поміняти Конституцію", - відзначив Путін.

"Мізки їм треба поміняти, а не конституцію. Те, що вони пропонують - це, очевидно, рудимент колоніального мислення", - вважає Путін.

На його думку, такі поради показують, що у Британії "в мозку ще сидить мислення минулого століття".

"Треба з повагою ставитися до партнерів", - наголосив президент Росії.

РІА Новости