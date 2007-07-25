Дві третини росіян ніколи не куплять власне житло
Вважає голови Ради Федерації країни
|Сергій Миронов
"70% росіян ніколи з урахуванням нинішніх доходів і ні за яких умов не куплять квартиру, навіть при нульовій кредитній ставці за іпотеку", - сказав він на зустрічі з депутатами Новосибірської облради.
Іпотека сьогодні доступна лише 5-7% населення, стверджує Миронов.
На його думку, для вирішення житлового питання державі слід орієнтуватися на будівництво соціального житла шляхом створення державних будівельних корпорацій.
"Державні будівельні корпорації займуться підготовкою і оформленням земельних ділянок, а також будівництвом, залучаючи підрядників, наймаючи приватні фірми на певних умовах. Ці певні умови - або фіксована ціна за квадратний метр для кожного регіону може бути різною, або буде фіксована норма прибутку компаній", - сказав Миронов.