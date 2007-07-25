Дві третини росіян ніколи не куплять власне житло

З урахуванням нинішніх доходів 70% росіян ніколи не куплять власне житло, вважає голова Ради Федерації Росії Сергій Миронов.

"70% росіян ніколи з урахуванням нинішніх доходів і ні за яких умов не куплять квартиру, навіть при нульовій кредитній ставці за іпотеку", - сказав він на зустрічі з депутатами Новосибірської облради.

Іпотека сьогодні доступна лише 5-7% населення, стверджує Миронов.

На його думку, для вирішення житлового питання державі слід орієнтуватися на будівництво соціального житла шляхом створення державних будівельних корпорацій.

"Державні будівельні корпорації займуться підготовкою і оформленням земельних ділянок, а також будівництвом, залучаючи підрядників, наймаючи приватні фірми на певних умовах. Ці певні умови - або фіксована ціна за квадратний метр для кожного регіону може бути різною, або буде фіксована норма прибутку компаній", - сказав Миронов.

РІА “Новости”