Три чверті італійців вважають себе незаможними

В Італії 74% населення відчувають себе незаможними, наголошується в доповіді Інституту дослідження і аналізу економіки Isae.

"Поріг бідності - це поняття суто особисте, яке складається із зіставлення власних доходів з індивідуальним уявленням про прийнятний спосіб життя, який, у свою чергу, означає життя без надлишків, але і без дефіциту", - йдеться в документі.

Згідно з дослідженням, у якому взяли участь 24 тисячі домашніх господарств, в Італії бідними себе відчувають самотні люди, які заробляють менше 1,3 тисяч євро за місяць, а також пари, які одержують менше 1,8 тисяч. Здебільшого, на брак коштів для прожиття скаржаться мешканці італійського півдня, наймачі, а не власники квартир, а також ті, хто працюють за контрактом.

Проте, як зауважують фахівці, особисті уявлення про бідність не можна плутати із статистичними даними про неї.

Так, 2005 року офіційно встановлений прожитковий мінімум в Італії становив 936 євро для сім`ї з двох осіб. Таку суму заробляли два роки тому 11% мешканців Апеннін, які й визнавалися статистикою бідними.