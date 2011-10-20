У Білорусі розбився вертоліт: загинули троє журналістів та екіпаж

Сьогодні в першій половині дня в районі населеного пункту Озерки Поставського району Вітебської області сталася катастрофа вертольота марки AS-355NP Ecureuil, що належить Державному прикордонному комітету Республіки Білорусь.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Республіці Білорусь повідомило джерело, яке побажало залишитися невідомим.

Всі члени екіпажа і троє журналістів, які перебували на борту, загинули. За свідченнями очевидців, вертоліт перед падінням крутився навколо своєї осі, що можливо могло бути пов'язане з несправністю хвостового гвинта.

Державний прикордонний комітет Білорусь ситуацію з катастрофою вертольота поки що ніяк не коментує.

Довідка УНІАН. Кілька нових вертольотів марки AS-355NP Ecureuil французької компанії «Єврокоптер» були поставлені в 2009-2010 рр. для окремого авіаційного загону ДПК, розташованого в Поставах.

Вважається, що ці машини є більш ефективними порівняно з вертольотами Мі-8, що використовувалися раніше. Вони більш маневрені, що дозволяє їм виконувати більш широкий спектр завдань. Вертольоти «Єврокоптер» можуть виконувати рятувальні операції та підйоми, пристосовані для нічних польотів. Перший вз них активно використовувався для патрулювання державного кордону.