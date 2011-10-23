Звідки в Лівії німецькі штурмові гвинтівки?

17:46, 23 жовтня 2011
Світ
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Прокуратура розпочала розслідування

Прокуратура Штутгарта почала розслідування щодо фірми Heckler & Koch за підозрою в нелегальному експорті зброї, повідомляє Deutsche Welle. Йдеться про штурмові гвинтівки, які мали війська колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі.

Німецькі штурмові гвинтівки G36 були виявлені лівійськими повстанцями в резиденції Каддафі після захоплення Тріполі в серпні, нагадує агентство AFP. Експорт такої зброї був заборонений відповідно до ембарго, введеним проти тодішнього режиму в Тріполі.

Пізніше керівництво Heckler & Koch пояснило, що зброя відноситься до контракту, за яким у 2003 році до Єгипту було поставлено 608 штурмових гвинтівок і 500 тисяч одиниць боєприпасів до них. На виконання замовлення єгипетського міністерства оборони було отримано дозвіл німецької влади.

Яким чином гвинтівки потрапили до Лівії, невідомо, заявив представник фірми.

 

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