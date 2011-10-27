У НАТО врахують останні політичні події в Україні

В НАТО не виключають, що останні політичні події в Україні будуть розглядатися в ході оцінки виконання Україною Національного плану дій співробітництва на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції помічник заступника генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Джеймс АППАТУРАЙ.

«Я не виключаю, що ці проблеми будуть розглядатися країнами Альянсу в ходу остаточної оцінки щорічного національного плану, оскільки це має політичний вимір», - сказав він, додавши, що в плані є розділи, які стосуються правової реформи та реформи судової влади.

Дж.АППАТУРАЙ також зазначив, що зараз НАТО закінчує надавати оцінку виконанню цього Плану.