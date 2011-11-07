Норвезькі пенсіонери «підсіли» на бокс

У норвезькому місті Буде літніх людей навчають боксу, повідомляє ТСН.

Там не завелася банда злодіїв, від яких пенсіонерам треба захищатися. Просто цей вид спорту, вирішили фізіотерапевти, підходить найкраще, щоб дідусі й бабусі тренували координацію рухів.

Зі щасливими обличчями, у свої вісімдесят чи навіть дев`яносто років - вони лупцюють грушу і товчуть пику стіні.

Тримати рівновагу це допомагає, а от агресії бабусям не додає. Справжньої бійки ці боксери-пацифісти собі не уявляють.