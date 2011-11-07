ДТП в Єгипті: загинули 11 туристів з Угорщини
08:33, 07 листопада 2011Світ
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Ще 27 людей постраждали
В єгипетському курортному місті Хургада 11 туристів з Угорщини загинули, 27 постраждали у результаті ДТП.
Як передає ІТАР-ТАРС з посиланням на місцеві ЗМІ, туристичний автобус перекинувся на кільцевій автодорозі в межах міста.
Причини аварії автобуса встановлюються, але, найімовірніше, це сталося в результаті значного перевищення водієм швидкості, як це звичайно відбувається у випадках аварій з участю автобусів, маршруток і таксі, відзначає NEWSru.
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