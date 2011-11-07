В Ізраїлі розпочався глобальний страйк

В Ізраїлі розпочався великомасштабний страйк, припинено роботу урядових установ, лікарень і транспортної системи.

Частково скасовано заняття у дошкільних установах і в університетах. Страйк триватиме чотири години, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Приводом для страйку стала незгода Міністерства фінансів Ізраїлю визнати за державних службовців працівників, яких було найнято через посередницькі фірми.