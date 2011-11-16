Назарбаєв розпустив парламент
00:44, 16 листопада 2011Світ
870 0
Вибори в Казахстані призначені на 15 січня
ПрезидентКазахстануНурсултанНазарбаєвпідписавуказпророзпускнижньоїпалатипарламенту -мажилісу, достроковівибори призначеніна 15січня 2012 року. Текстуказуопублікованийу середу вофіційнихЗМІ. "Відповіднодо статті63 КонституціїРеспублікиКазахстанта статтями85, 87Конституційногозакону"Про виборив РеспубліціКазахстан "постановляю: розпуститимажиліспарламентучетвертогоскликання, призначитипозачерговівиборидепутатівмажилісу, що обираютьсяза партійнимисписками, на 15січня 2012 року", -наводить текстдокументаРІА"Новости".
Текстуказуопублікованийу середу вофіційнихЗМІ.
"Відповіднодо статті63 КонституціїРеспублікиКазахстанта статтями85, 87Конституційногозакону"Про виборив РеспубліціКазахстан "постановляю: розпуститимажиліспарламентучетвертогоскликання, призначитипозачерговівиборидепутатівмажилісу, що обираютьсяза партійнимисписками, на 15січня 2012 року", -наводить текстдокументаРІА"Новости".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter