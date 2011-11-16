У Баку розігнали молодіжних активістів
Багатьох учасників пікету затримано
У вівтороквБакуполіціярозігналаакціюпротестуактивістівмолодіжнихорганізаційопозиційнихпартійАзербайджану.
ЯкпередаєкореспондентРадіоСвобода,близькотрьохдесятківмолодихлюдейспробувализібратисяпередбакинськоюмерією,щобвисловитипротестпротизаборонимітингів уцентрістолиці.
Вонитакожвимагали звільненняблизько20 активістівзасудженихзаучастьудемонстраціяхвБакунавесні цьогороку.Акціяпротестубулаприуроченадо візиту15 листопада вБакуВерховногопредставникаЄвропейськогосоюзу із зовнішньоїполітикиКетрінЕштон.
Однакпосиленінарядиполіції іособивштатськомуне дозволилиактивістамнаблизитисядо будинкумерії.Вонирозігналиучасниківакції,застосувавшипротинихсилу.Багато учасниківпікетузатримані. У поліціїпояснилицізаходи тим, що акція небуласанкціонованавладою.
ВладаАзербайджануось уже4 рокизабороняємітингивцентріБакуіпропонуютьопозиції проводитиакціїнаоколицяхміста.