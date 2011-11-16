У Баку розігнали молодіжних активістів

02:08, 16 листопада 2011
Світ
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Багатьох учасників пікету затримано

У вівтороквБакуполіціярозігналаакціюпротестуактивістівмолодіжнихорганізаційопозиційнихпартійАзербайджану.

ЯкпередаєкореспондентРадіоСвобода,близькотрьохдесятківмолодихлюдейспробувализібратисяпередбакинськоюмерією,щобвисловитипротестпротизаборонимітингів уцентрістолиці.

Вонитакожвимагали звільненняблизько20 активістівзасудженихзаучастьудемонстраціяхвБакунавесні цьогороку.Акціяпротестубулаприуроченадо візиту15 листопада вБакуВерховногопредставникаЄвропейськогосоюзу із зовнішньоїполітикиКетрінЕштон.

Однакпосиленінарядиполіції іособивштатськомуне дозволилиактивістамнаблизитисядо будинкумерії.Вонирозігналиучасниківакції,застосувавшипротинихсилу.Багато учасниківпікетузатримані. У поліціїпояснилицізаходи тим, що акція небуласанкціонованавладою.

ВладаАзербайджануось уже4 рокизабороняємітингивцентріБакуіпропонуютьопозиції проводитиакціїнаоколицяхміста.

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