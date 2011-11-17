Прихильники опозиції захопили парламент Кувейту

Штурм почався після розгону демонстрації

Натовпприхильниківопозиціїввірвавсядо будинкупарламентуКувейту,вимагаючивідставкипрем'єр-міністра ірозпускупарламенту,повідомляєагентствоФрансПресс зпосиланнямнапредставникакувейтськихопозиціонерів.



Захопленняпарламенту сталосяпіслятого, яккувейтськісилиправопорядкурозігналидемонстрацію,учасники якоївимагаливідставкипрем'єрашейхаНасера​​аль-Мухаммедааль-Ахмедаас-Сабаха.



"Заразмивпарламенті",- заявив урозмові зФрансПрессопозиційнийдепутатМуссалемаль-Баррак(Moussallam al-Barrack) - одинз організаторівантиурядовоїдемонстрації.



Телеканал"Аль-Джазіра" транслюєподії в будинкупарламенту.Залзасіданьзаповненийлюдьми, вони скандують: "Народхоче,щоб прем'єрпішов!".За інформацією "Аль-Джазіри", передбудівлеюпарламентувідбулися зіткненняполіції здемонстрантами.

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