Прихильники опозиції захопили парламент Кувейту
Штурм почався після розгону демонстрації
Натовпприхильниківопозиціїввірвавсядо будинкупарламентуКувейту,вимагаючивідставкипрем'єр-міністра ірозпускупарламенту,повідомляєагентствоФрансПресс зпосиланнямнапредставникакувейтськихопозиціонерів.
Захопленняпарламенту сталосяпіслятого, яккувейтськісилиправопорядкурозігналидемонстрацію,учасники якоївимагаливідставкипрем'єрашейхаНасерааль-Мухаммедааль-Ахмедаас-Сабаха.
"Заразмивпарламенті",- заявив урозмові зФрансПрессопозиційнийдепутатМуссалемаль-Баррак(Moussallam al-Barrack) - одинз організаторівантиурядовоїдемонстрації.
Телеканал"Аль-Джазіра" транслюєподії в будинкупарламенту.Залзасіданьзаповненийлюдьми, вони скандують: "Народхоче,щоб прем'єрпішов!".За інформацією "Аль-Джазіри", передбудівлеюпарламентувідбулися зіткненняполіції здемонстрантами.