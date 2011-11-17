Ліга арабських держав висунула Сирії ультиматум
00:43, 17 листопада 2011Світ
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Три дні, щоб припинити кровопролиття
ЛігаарабськихдержавдалаСиріїтри дні,щобзупинитикривавепридушенняантиурядовихдемонстраційі дозволитиприїхативкраїнуспостерігачам,повідомляєБі-бі-сі.
У столиціМароккопроходитьзустрічміністрів закордоннихсправ Лігиарабськихдержав.
ГлавиМЗС неуточнили, що буде,якщоСирія непіденапоступки.
РанішеурядБашара АсадаприйнявпропозиціїЛігиарабськихдержав,якіпередбачають звільненняув'язнених, виведення змістсилбезпекиі переговориміжвладою іопозицією.
ПротевСиріїтриваєзастосуваннясили щодомирнихдемонстрантів,особливо в містіХомс, десильнаопозиціяправлячомурежимові.
За данимиООН,понад три зполовиноютисячсирійцівсталижертвамипридушенняпротестівз бокусилбезпекиі армії.
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