Ліга арабських держав висунула Сирії ультиматум

Три дні, щоб припинити кровопролиття

ЛігаарабськихдержавдалаСиріїтри дні,щобзупинитикривавепридушенняантиурядовихдемонстраційі дозволитиприїхативкраїнуспостерігачам,повідомляєБі-бі-сі.



У столиціМароккопроходитьзустрічміністрів закордоннихсправ Лігиарабськихдержав.



ГлавиМЗС неуточнили, що буде,якщоСирія непіденапоступки.



РанішеурядБашара АсадаприйнявпропозиціїЛігиарабськихдержав,якіпередбачають звільненняув'язнених, виведення змістсилбезпекиі переговориміжвладою іопозицією.



ПротевСиріїтриваєзастосуваннясили щодомирнихдемонстрантів,особливо в містіХомс, десильнаопозиціяправлячомурежимові.



За данимиООН,понад три зполовиноютисячсирійцівсталижертвамипридушенняпротестівз бокусилбезпекиі армії.

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