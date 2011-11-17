Міністри оборони СНД розглянуть сьогодні більше 20 питань

Білорусь підпише план двосторонньої військової співпраці з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби Міністерства оборони Білорусі, підписання плану відбудеться під час чергового засідання Ради міністрів оборони (РМО) держав - учасниць СНД в Алмати 17 листопада.

Зокрема, білоруська делегація, яку очолює міністр оборони Білорусі Юрій ЖАДОБІН, планує підписання планів двосторонньої військової співпраці Міністерства оборони Білорусі з військовими відомствами України, Вірменії, Азербайджану і Казахстану

Як повідомляв УНІАН, учасники засідання РМО мають намір розглянути більш як 20 питань щодо військової і гуманітарної співпраці. Зокрема, глави оборонних відомств обговорять комплекс питань з удосконалення об'єднаної системи ППО СНД, розвитку Єдиної інформаційно-аналітичної системи забезпечення безпеки польотів авіації, реалізації системи навігаційно-часового і топогеодезичного забезпечення збройних сил держав Співдружності, створення Об'єднаної системи контролю і оцінки радіаційної, хімічної і біологічної обстановки міністерств оборони держав Співдружності тощо.

До гуманітарного блоку увійшли питання, присвячені розвитку співпраці у галузі військової освіти, спорту, військово-меморіальної роботи, обміну архівною інформацією та її використання, а також гуманітарного розмінування.