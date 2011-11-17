Саакашвілі: Грузія буде не тільки в НАТО, а й у ЄС

Консультації сторін з цього питання почалися ще в липні минулого року, коли в Батумі Ештон урочисто оголосила про початок переговорів щодо асоціації Грузії з ЄС.

Точну дату початку переговорів не називали, але президент Саакашвілі і Верховний представник ЄС висловили сподівання, що вони почнуться до кінця року.

Ештон подякувала Саакашвілі за "конструктивний підхід при вирішенні питання вступу Росії до СОТ", оскільки, за її словами Європейський Союз зацікавлений у розвитку торгівлі з Російською Федерацією.

Зі свого боку, Саакашвілі висловив упевненість, що вступ його країни до Європейського Союзу - лише справа часу. "Кілька років тому ніхто не говорив, що Грузія вступить до ЄС, але зараз у виступах багатьох європейських лідерів рефреном звучить думка, що Грузія обов`язково стане членом не тільки НАТО, а й Європейського Союзу", цитує Радіо Свобода.