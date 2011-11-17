У Газпромі похизувалися, скільки заощадили на транзиті

«Газпром» заощадив з 2005 по 2010 роки 4 млрд. дол. на транзиті газу через інші держави.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», правління взяло до уваги інформацію про проведену роботу щодо підвищення ефективності транспортування газу по території інших держав, оптимізації тарифів і обсягів газу, що транспортується, в 2005-2010 роках.

«На засіданні правління було відзначено, що робота з оптимізації транзиту газу з 2005 по 2010 роки дозволила «Газпрому» досягти сумарного економічного ефекту в обсягу 4 млрд. дол. Істотній оптимізації використання транспортних потужностей послужило й закачування газу до підземних сховищ Європи в літній період з метою його використання під час пікового попиту», - говориться в повідомленні.

Правління доручило продовжити роботу з оптимізації транзиту газу в 2012-2013 роках.