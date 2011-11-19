Качинський звинувачує Туска у «безпардонній брехні»

Лідер найбільшої польської опозиційної партії "Право та справедливість" (PiS) Ярослав КАЧИНСЬКИЙ звинуватив затвердженого сьогодні новим главою уряду Польщі Дональда ТУСКА у брехні та заявив про намір подати на нього до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Я.КАЧИНСЬКИЙ сказав на прес-конференції у суботу, коментуючи сьогоднішню заяву Д.ТУСКА про те, що він нібито підтримував польських хуліганів, котрі в день незалежності Польщі, 11 листопада, влаштували безпорядки у Варшаві.

"Це безпардонна брехня", - заявив Я.КАЧИНСЬКИЙ.

Він закликав Д.ТУСКА повторити свої слова не у Сеймі, де його оберігає імунітет, а публічно за інших обставин, й він розпочне проти нього два процеси: цивільний та кримінальний.

"Нехай (глава уряду) надасть хоча б один доказ того, що між бійками та моєю особою є якийсь зв`язок", - заявив лідер PiS.

Д.ТУСК, відповідаючи сьогодні на запитання депутатів перед затвердженням нового складу уряду, сказав, що найбільші безпорядки у Варшаві 11 листопада спричинили не німецькі анархісти, а польські хулігани, котрі мали шалики футбольних клубів, "...котрих так сильно останнім часом підтримує глава (партії) КАЧИНСЬКИЙ та PiS", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада у центрі Варшави дійшло до кількох сутичок між правоохоронцями та учасниками організованого правими силами "Маршу незалежності" та антизаходу "Кольорова Незалежна" організацій лівих сил, серед яких виявилося близько 100 німецьких анархістів.

Офіційні представники обох демонстрацій заявляли, що учасники їхніх маршів не брали участі в безпорядках, в результаті яких поранення отримали близько 40 поліцейських, спалено та пошкоджено кілька машин та знищено міське майно на суму понад 20 тисяч доларів.

Поліція оцінила свої збитки в 75 тисяч, а телеканал TVN24, два автомобілі якого були спалені (в тому числі трансмісійний) в близько 600 тисяч доларів.