Партія Путіна може втратити більшість у Держдумі (опитування)

Партія влади «Єдина Росія», лідером якої є прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, втратить конституційну більшість у новому складі Держдуми Росії.

Про це свідчить соціологічне опитування «Левада-Центр», результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Так, якби вибори в Державну Думу Росії проходили найближчої неділі, то за «Єдину Росію» готові проголосувати 53% опитаних, за Комуністичну партію (КПРФ) – 20%, за ЛДПР – 12%, за «Справедливу Росію» - 9%.

Ще три партії, які беруть участь у виборах, не подолають прохідний бар`єр.

За інформацією «Левади-Центра» місця в Думі між партіями після виборів можуть розподілитися таким чином: «Єдина Росія» – 253 мандати (зараз 315), Комуністична партія (КПРФ) – 94 (зараз 57), ЛДПР – 59 (зараз 40), «Справедлива Росія», - 44 (зараз 38).

Вибори в Держдуму Росії шостого скликання відбудуться 4 грудня.

Опитування було проведене 18-21 листопада за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1591 чоловік віком 18 років і старше в 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від числа тих, хто має намір прийти на выбори разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.