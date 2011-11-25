Час ультиматуму Сирії вичерпався

ЛАД обговорить санкції

ОфіційнийДамаскпроігнорувавпогрозуЛігиарабськихдержавзапровадитиновіекономічнісанкції в разівідмовинадопусквкраїнуспостерігачіввід організації,повідомляєБі-бі-сі.



Термін відповідінаультиматумСиріїзакінчився щевчетвер вдень,але ЛігадалаДамаскудодатковий часподумати- докінцяп'ятниці.



Тепер представникиЛАДплануютьзібратисявцівихідні,щобприйнятирішенняпро санкції, які можутьвключатипризупиненнятранспортного сполучення,атакож заморожуванняфінансовихоперацій тадержавних активівСирії.



ЗасловамикореспондентаБі-бі-сінаБлизькомуСході, сигнали, що надходятьіз Сирії, такіяк організаціясанкціонованихвладоюдемонстраційіз засудженнямЛігиарабськихдержав, свідчатьпро те,щосирійський уряднаврядчи піде напоступки.

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