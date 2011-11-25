Час ультиматуму Сирії вичерпався
ЛАД обговорить санкції
ОфіційнийДамаскпроігнорувавпогрозуЛігиарабськихдержавзапровадитиновіекономічнісанкції в разівідмовинадопусквкраїнуспостерігачіввід організації,повідомляєБі-бі-сі.
Термін відповідінаультиматумСиріїзакінчився щевчетвер вдень,але ЛігадалаДамаскудодатковий часподумати- докінцяп'ятниці.
Тепер представникиЛАДплануютьзібратисявцівихідні,щобприйнятирішенняпро санкції, які можутьвключатипризупиненнятранспортного сполучення,атакож заморожуванняфінансовихоперацій тадержавних активівСирії.
ЗасловамикореспондентаБі-бі-сінаБлизькомуСході, сигнали, що надходятьіз Сирії, такіяк організаціясанкціонованихвладоюдемонстраційіз засудженнямЛігиарабськихдержав, свідчатьпро те,щосирійський уряднаврядчи піде напоступки.