Час ультиматуму Сирії вичерпався

22:16, 25 листопада 2011
Світ
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ЛАД обговорить санкції

ОфіційнийДамаскпроігнорувавпогрозуЛігиарабськихдержавзапровадитиновіекономічнісанкції в разівідмовинадопусквкраїнуспостерігачіввід організації,повідомляєБі-бі-сі.

Термін відповідінаультиматумСиріїзакінчився щевчетвер вдень,але ЛігадалаДамаскудодатковий часподумати- докінцяп'ятниці.

Тепер представникиЛАДплануютьзібратисявцівихідні,щобприйнятирішенняпро санкції, які можутьвключатипризупиненнятранспортного сполучення,атакож заморожуванняфінансовихоперацій тадержавних активівСирії.

ЗасловамикореспондентаБі-бі-сінаБлизькомуСході, сигнали, що надходятьіз Сирії, такіяк організаціясанкціонованихвладоюдемонстраційіз засудженнямЛігиарабськихдержав, свідчатьпро те,щосирійський уряднаврядчи піде напоступки.

 

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