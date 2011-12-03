У Південній Осетії вимагають відставки президента, генпрокурора і голови ВС

У невизнаній Південній Осетії тривають масові акції протесту проти рішення Верховного суду республіки, який визнав недійсними підсумки виборів президента, на яких перемогла Алла ДЖИОЄВА.

Як передає Оssetia.ru, її прихильники продовжують перебувати на головній площі Цхінвала вдень і вночі.

За словами довіреної особи А.ДЖИОЄВОЇ Анатолія БАРАНКЕВИЧА, вони вимагають відставки президента Південної Осетії Едуарда КОКОЙТИ.

«Ми вимагаємо визнати підсумки виборів, на яких, на нашу думку, перемогла А.Джиоєва, а також відправити у відставку президента республіки, генерального прокурора і голову Верховного суду», - сказав він.

Крім того, прихильники А.ДЖИОЄВОЇ вимагають від влади звільнити "політв'язнів".

Як повідомив в своєму блозі кореспондент газети Комерсант: «Кожен перший в Цхінвалі упевнений в вірності підрахунку голосів і без будь-якої виборчої комісії - кожен, хто голосував за А.ДЖИОЄВУ, голосував проти чинної влади».

«Людям тут не подобається термін «сніжна революція». Тому що, як вони кажуть, немає ніякої революції. Є боротьба за вибір людей. Тому що серед мітингуючих були не тільки ті, хто голосував за ДЖИОЄВУ. Були і ті, хто віддав свій голос БІБІЛОВУ. І навіть їм не сподобалося те, що відбулося», - зауважив блогер.

Як відомо, кандидата Анатолія БІБІЛОВА підтримує президент невизнаної республіки Е.КОКОЙТИ і Кремль.