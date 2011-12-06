Що означає для України перемога «Єдиної Росії» на виборах?

Голова Ради директорів Інституту політичних і соціальних досліджень ім. Шевченка Володимир БОНДАРЕНКО вважає, що нинішні парламентські вибори в Росії стали фактично «легітимізацією майбутньої перемоги Володимира ПУТІНА» на виборах Президента РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції на тему: «Значення парламентських виборів і фактичне обрання Президентом Росії Володимира ПУТІНА для України».

На переконання експерта, перемога «Єдиної Росії» на парламентських виборах означає вирішальну фазу боротьби за українську ГТС та «ласі шматочки економіки на зразок Одеського припортового».

Політолог також переконаний, що В.ПУТІН буде переконувати Україну вступати в ЄврАзЕС.

В.БОНДАРЕНКО також відзначив участь спецслужб Російської Федерації у внутрішньополітичному житті країни, чого не було за часів Бориса Єльцина.

Крім того, на його переконання, майже вся опозиція Росії є керованою Кремлем.

«Знову вводять ЗЮГАНОВА і перемогти ПУТІНУ в 2012 році буде просто. В Росії результати виборів визначають ще до моменту їх проведення», - сказав він.

Політолог також відзначив використання агітації в школах і медичних закладах.

«Адмінресурс призвів до потворних форм агітації у лікарнях та школах. Понад 2,5 млн. відкріпних талонів дозволяли роботи «каруселі» та вкидати бюлетені», - додав він.