Турецькі дипломати спробують витягти українців, заарештованих у Лівії

Турецькі дипломати докладуть усіх можливих зусиль, щоб допомогти у звільненні більше 20 громадян України, які вже тривалий час утримуються у Тріполі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це сказав під час зустрічі у Бонні з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ його турецький колега Мевлют ДАВУТОГЛУ.

Під час зустрічі керівники зовнішньополітичних відомств відзначили, що відносини між Україною і Туреччиною вийшли на рівень справжнього стратегічного партнерства, що особливо чітко проявилося у взаємній допомозі при евакуації українських і турецьких громадян з Лівії в першій половині цього року.

Керівник МЗС Туреччини також зауважив, що турецькі дипломатичні установи в регіонах традиційного політико-дипломатичного впливу Анкари на системній основі будуть допомагати українському зовнішньополітичному відомству у захисті законних інтересів громадян України.

Зі свого боку, К.ГРИЩЕНКО відзначив, що українські дипломати також зорієнтовані надавати усе необхідне сприяння громадянам Туреччини у випадку надходження до них відповідних звернень від МЗС Турецької Республіки.

Міністри відзначили суттєвий прогрес у переговорах щодо укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною та у діалозі з візових питань.

Керівники зовнішньополітичних відомств також обговорили підготовку майбутнього візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Туреччини.