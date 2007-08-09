Гроза спричинила транспортний хаос у Нью-Йорку

13:30, 09 серпня 2007
Світ
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Буревій може повторитися

Потужна гроза вирувала цієї ночі в Нью-Йорку. Одна людина загинула, кілька зазнали поранень. 

Стихія паралізувала громадський транспорт, дощі затопили метрополітен, аеропорти скасували десятки рейсів, передає 5 канал. У місті повалені дерева, вони розтрощили понад дві сотні авто. Синоптики попереджають: найближчим часом буревій з грозою може повторитися.

 

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