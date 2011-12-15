Лукашенко обурився: тягнемо з Китаю топорища, граблі, навіть зубочистки

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що особлива значущість імпортозаміщення в тому, що воно є найважливішим державним пріоритетом, від реалізації якого залежить економічна безпека країни, повідомляє прес-служба глави держави.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні на постійно діючому семінарі керівних працівників республіканських і місцевих державних органів на тему «Імпортозаміщення – як найважливіший чинник досягнення збалансованого розвитку економіки Республіки Білорусь».

Президент Білорусі зазначив, що незважаючи на рекордний приплив у поточному році експортної виручки – більш як 35 млрд. дол., зароблених грошей все одно не вистачає, щоб оплатити весь імпорт.

«Ця проблема не вирішена. Імпортозаміщення не стало основним, життєво важливим питанням. Багато керівників, особливо в регіонах, дотепер живуть так, ніби це взагалі їх не стосується», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Він також зазначив, що вихід на позитивне сальдо зовнішньої торгівлі – стратегічне завдання Білорусі.

«Стратегічне завдання для всіх нас – вихід на позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Головні шляхи його вирішення – це нарощування експорту і скорочення валютних витрат за рахунок імпортозаміщення», - сказав білоруський Президент.

О.ЛУКАШЕНКО наголосив, що відношення обсягу імпорту до ВВП в поточному році досягло майже 75%.

«Це означає, що три чверті виробленого нам треба віддати на закупівлю імпорту», - сказав Президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що також не вирішено завдання щодо істотного зниження імпортомісткості економіки і виходу на позитивне сальдо.

«Якщо розглянути підсумки минулого п`ятиліття, то за цей час товарна структура білоруського експорту практично не змінилася і як і раніше характеризується високою часткою енергетичних товарів і низькою часткою промислової високотехнологічної продукції», - сказав Президент.

При цьому О.ЛУКАШЕНКО вважає, що немає необхідності все заміщати вітчизняним товаром.

«Це нереально і не потрібно. Але якщо є попит, якщо наші люди готові за будь-яку ціну купувати ці товари, тобто існує широкий ринок, чому не створюються нові потужності, щоб задовольнити цей платоспроможний попит?» - сказав він. О.ЛУКАШЕНКО також зазначив, що для Білорусі тепер відкритий величезний ринок Росії і Казахстану.

«Це означає, що ми перебуваємо у вигіднішому становищі, аніж виробники з третіх країн, які змушені платити митний збір. Тому ми можемо претендувати на велику частину ринку», - наголосив Президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО вважає, що багато що з того, що імпортується, можна виготовити в умовах малих міст і сільських населених пунктів, використовуючи наявне майно, будівлі і споруди.

«Для цього достатньо навести порядок й організувати виробництво. Поки що ж за імпортом тягнемо з Польщі, В`єтнаму, Китаю горщики для квітів, корзини для білизни, топорища, граблі, навіть зубочистки», - сказав Президент Білорусі.