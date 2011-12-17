Якби президентські вибори в Росії пройшли завтра (опитування)

Версія "ВЦИОМ"

За результатамиопитуванняВсеросійськогоцентрувивчення громадськоїдумки (рос. ВЦИОМ),проведеного10 і11 грудня в46 регіонахРосії, якбипрезидентськівиборивідбулися найближчоїнеділі, заВолодимираПутінапроголосували б42 відсоткивиборців.



Надругому місціопинився блідеркомуністівГеннадійЗюгановз 11відсотками, ще стількижлюдейзаявили, що не пішлибнавибори, а 15 - не визначилися.ВолодимирЖириновськийзібравби 9відсотків, глава "есерів" СергійМиронов- 5.Протиіншихпрізвищ,включенихвопитувальнийлист:Прохоров, Явлінський, Нємцов, Навальний, Дмитрієва, Рогозін, Шевчук,- зазначеніабо 0, або1. Стільки ж налаштовані порвати бюлетень.



Заданими тогож опитування, рейтингсхвалення діяльностіПутінасклав 51відсоток.Ще наприкінцілистопада цейпоказникстановив 61відсоток.Всередньомуза 11місяців 2011року рейтингпрем'єр-міністрастановивприблизно63,8 відсотка.



Післявиборівзнизився ірейтингсхвалення діяльностіпрезидентаРосіїДмитраМедведєва- вінтежсклав 51відсоток присередньомузначенніза листопад60 відсотків.

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