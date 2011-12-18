Влада Чехії у понеділок оголосить жалобу за екс-президентом

Уряд Чехії у понеділок збереться на засідання, щоб офіційно оголосити національну жалобу в зв`язку зі смертю екс-президента Вацлава Гавела, передає радіо Прага.

В.Гавел помер в неділю вранці в своєму заміському будинку через ускладнення після тривалої хвороби.

Він поза сумнівом був найвідомішим чеським політиком і одним із головних діячів антикомуністичного руху в соціалістичній Чехословаччині. Відразу ж після оксамитової революції в грудні 1989 року був обраний президентом Чехословаччини і з 1993 по 2003 роки першим президентом Чехії.

Крім того, В.Гавел відомий як літературний критик, письменник і дисидент. Під час оксамитової революції в Чехословаччині в 1989 році він став ініціатором створення опозиційної громадсько-політичної організації "Громадянський форум".

В.Гавел 5 жовтня відзначив 75-річний ювілей і одержав численні привітання як від своїх співвітчизників, так і від світових лідерів. Перед ювілеєм екс-президент Чехії завершив реабілітацію після перенесеного навесні цього року запалення верхніх дихальних шляхів.