Євросоюз виділив допомогу бюджету Грузії

На житло та освіту

Євросоюзперерахувавдо бюджетуГрузії26,2 млн.євро,повідомляєРосБізнесКонсалтинг зпосиланнямнапредставництвоЄСуТбілісі.



З цієїсуми 21,1млн європризначенідлярозселеннягромадянкраїни, які втратилижитловАбхазії іПівденнійОсетії, і будівництвадлянихновогожитлавПоті,Батумі таЦхалтубо.



Решта5,1 млнєвро -частина допомогив 19 млнєвро, якуЄвросоюззобов'язавсявиділити Грузіїдлярозвиткупрофесійної освіти.ЯкзазначиливпредставництвіЄСвГрузії, Євросоюзнадає особливогозначення питаннюосвіти іперепідготовкикадрів,оскільки цясферає однією зосновниху співпраці тадіалозіміжГрузією іЄС.

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