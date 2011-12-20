Євросоюз виділив допомогу бюджету Грузії
04:38, 20 грудня 2011Світ
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На житло та освіту
Євросоюзперерахувавдо бюджетуГрузії26,2 млн.євро,повідомляєРосБізнесКонсалтинг зпосиланнямнапредставництвоЄСуТбілісі.
З цієїсуми 21,1млн європризначенідлярозселеннягромадянкраїни, які втратилижитловАбхазії іПівденнійОсетії, і будівництвадлянихновогожитлавПоті,Батумі таЦхалтубо.
Решта5,1 млнєвро -частина допомогив 19 млнєвро, якуЄвросоюззобов'язавсявиділити Грузіїдлярозвиткупрофесійної освіти.ЯкзазначиливпредставництвіЄСвГрузії, Євросоюзнадає особливогозначення питаннюосвіти іперепідготовкикадрів,оскільки цясферає однією зосновниху співпраці тадіалозіміжГрузією іЄС.
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