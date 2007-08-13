У Китаї від тропічного шторму постраждали більше мільйона людей

На півдні Китаю внаслідок масових повеней, викликаних тропічним штормом Пабук, постраждали близько 1,2 мільйонів людей.

Як передає РІА «Новини», найбільш постраждали міста Чжаньцзян, Маомін і Мейчжоу в південній провінції Гуандун, де проживає 1,165 млн. населення. В результаті проливних дощів і повеней тут зруйновано 3 тис. 665 будинків, а економічний збиток сягнув 1,3 млрд. юанів (близько 170 млн. дол.).