У Китаї від тропічного шторму постраждали більше мільйона людей
09:05, 13 серпня 2007Світ
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Збиток склав більше 170 млн. дол.
На півдні Китаю внаслідок масових повеней, викликаних тропічним штормом Пабук, постраждали близько 1,2 мільйонів людей.
Як передає РІА «Новини», найбільш постраждали міста Чжаньцзян, Маомін і Мейчжоу в південній провінції Гуандун, де проживає 1,165 млн. населення. В результаті проливних дощів і повеней тут зруйновано 3 тис. 665 будинків, а економічний збиток сягнув 1,3 млрд. юанів (близько 170 млн. дол.).
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