Кількість жертв стрілянини в бельгійському Льєжі зросла до 7 осіб

Кількість жертв стрілянини в бельгійському Льєжі 13 грудня зросла до 7 осіб.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, сьогодні в одній з міських лікарень від отриманих під час інциденту поранень помер 20-річний юнак.

Агентство нагадує, що 13 грудня Нордін Амрані, 33-річний рецидивіст, багаторазово судимий за зберігання зброї і наркотиків, у центрі Льєжа кинув шумову гранату на автобусній зупинці, а потім відкрив безладну стрілянину по людях зі штурмової гвинтівки, після чого наклав на себе руки.

Поліція встановила, що злочинець діяв самостійно. Мотиви, що ним керували, наразі не встановлені. Ймовірно, вбивця перебував під впливом наркотиків.

Як повідомляв УНІАН, у результаті вибухів і стрілянини тоді загинули шестеро людей, включаючи злочинця, ще 123 були поранені.

За даними МЗС України, громадян України серед постраждалих в результаті теракту в Льєжі немає.