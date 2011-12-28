Землетрусу такої сили в Сибіру ніколи не було

МНС спостерігає за ситуацією

Землетрус,який ставсянапередодні вТуві, бувбезпрецедентнимза силоюдляцього регіону.



Про цезаявивголоваМНСРосії СергійШойгу.За йогословами, потужністьпідземногопоштовхуперевищила 9балівза шкалоюРіхтера.



Шойгуназвавдивомвідсутність повідомленьпро руйнуванняпісляземлетрусу.ФахівціМНС, проте, продовжуютьроботунаприлеглихдо епіцентрутериторіях,щобпереконатисьу відсутностізначнихруйнувань.До столиціТувиКизилуприбули групирятувальників.



Землетрусвідчувався івіншихрегіонах,всотняхкілометріввідепіцентру -вКрасноярськомукраї,Іркутській,Новосибірській,Томськійобластях.У Хакасіїі Кемеровськійобластінашахтахбулиевакуйованішахтарі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter