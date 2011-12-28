Землетрусу такої сили в Сибіру ніколи не було
02:37, 28 грудня 2011Світ
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МНС спостерігає за ситуацією
Землетрус,який ставсянапередодні вТуві, бувбезпрецедентнимза силоюдляцього регіону.
Про цезаявивголоваМНСРосії СергійШойгу.За йогословами, потужністьпідземногопоштовхуперевищила 9балівза шкалоюРіхтера.
Шойгуназвавдивомвідсутність повідомленьпро руйнуванняпісляземлетрусу.ФахівціМНС, проте, продовжуютьроботунаприлеглихдо епіцентрутериторіях,щобпереконатисьу відсутностізначнихруйнувань.До столиціТувиКизилуприбули групирятувальників.
Землетрусвідчувався івіншихрегіонах,всотняхкілометріввідепіцентру -вКрасноярськомукраї,Іркутській,Новосибірській,Томськійобластях.У Хакасіїі Кемеровськійобластінашахтахбулиевакуйованішахтарі.
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