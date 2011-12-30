Рейтинг Путіна падає за рахунок чоловіків (опитування)

"Якщо подивитися на рейтинг Путіна наприкінці 2010 р. - він становив 56%. Далі йде тенденція на зниження, і майже за рік зниження було дуже істотним", - сказав президент фонду Олександр Ослон.

Він зазначив, що ключовим моментом у зниженні рейтингу було підвищення цін в січні-лютому 2010 р. "Зниження рейтингу В.Путіна пов`язане з відтоком чоловіків. Він, як і раніше, залишається улюбленцем жінок, але частина чоловіків почали відчувати розчарування", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

При цьому у фонді зазначають, що рейтинг В. Путіна після парламентських виборів дещо зріс. До виборів в Держдуму рейтинг прем`єра становив 41%.

Соціологи порахували, що більшість тих, хто має намір проголосувати за В. Путіна - жителі Сибірського федерального округу (59%). Прихильниками прем`єра є переважно літні люди (58%) з освітою нижче середньої (59%) і доходами вище середніх (57%).

Люди, які заявили, що найімовірніше не проголосують за В. Путіна, живуть переважно в Центральному федеральному окрузі (40%), частіше це люди з високими доходами (43%).