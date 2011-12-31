Два супутники НАСА готові вийти на місячну орбіту в новорічну ніч

Два супутники, що належать НАСА, готові вийти на місячну орбіту в новорічну ніч.

Про це пише портал Space.com.

Два зонди Американського космічного агентства для вивчення гравітації Місяця GRAIL-A і GRAIL-B запрограмовані вести свої дослідження автономно, без постійного контролю фахівців з Землі.

Апарат GRAIL-A включив двигуни і вийшов на орбіту 30 грудня, а GRAIL-B зробить необхідний маневр в ніч з 31 грудня на 1 січня.

Апарати, запущені на орбіту 10 вересня, протягом 82 днів обертатимуться навколо Місяця на висоті 55 кілометрів над поверхнею супутника. Вони синхронно передаватимуть на Землю телеметричні дані. За зміною відстані між супутниками вчені зможуть скласти найточнішу на сьогоднішній день карту гравітаційного поля Місяця.

Ця інформація, у свою чергу, допоможе фахівцям з'ясувати походження земного супутника і деталі цього процесу. Крім того, астрономи розраховують, що зібрані супутниками дані будуть у нагоді під час вивчення питання про асиметрію місячного ландшафту: дальня сторона супутника набагато гористіша, ніж та, що звернена до Землі.