Новий рік у Японії почався з потужного землетрусу

На сході Японії стався землетрус магнітудою 7 балів, потужні підземні поштовхи силою до 4 балів за японською шкалою вимірювання стрясли столицю країни Токіо, передає РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Підземні поштовхи силою близько 4 балів прокотилися по всьому східному узбережжю головного японського острова Хонсю. За даними національного Метеорологічного агентства Японії, найбільш сильні поштовхи відчувалися в префектурах Токіо, Міягі, Фукусіма, Ібаракі, Тотігі, Гунма, Тіба і Канагава.

Попередження про загрозу виникнення цунамі поки що оголошено не було. Про руйнування, жертви постраждалих не повідомляється.

Землетрус магнітудою не нижче 6,0 вважається сильним і може привести до значних руйнувань інфраструктури і жертв.

Інформації про зміну ситуації на аварійній АЕС "Фукусіма-1" на північному сході Японії після землетрусу поки що не надходило, повідомляє японське агентство Кіодо.

У березні 2011 року в Японії стався землетрус магнітудою 9 балів і слідом за ним руйнівне цунамі, висота якого місцями перевищувала 30 метрів. Внаслідок стихійного лиха загиблими і зниклими безвісти вважаються понад 19 тисяч чоловік, причому близько 93% загиблих стали жертвами цунамі. Гігантська хвиля також стала причиною аварії на АЕС "Фукусіма-1", з наслідками якої Японії належить справлятися протягом найближчих 30 років.