В Індонезії потужний землетрус: сотні загиблих і поранених

Понад 300 осіб загинули та кілька сотень дістали поранення в результаті сильного землетрусу, що стався сьогодні зранку на острові Ява в Індонезії.

Про це повідомляє “Німецька хвиля”.

За даними місцевих джерел, сила поштовхів становила близько шести балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходився в морі неподалік великого міста Йоджіякарта. На місці катастрофи розпочато рятувальні роботи. Не виключено, що число жертв може зрости.