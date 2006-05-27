В Індонезії потужний землетрус: сотні загиблих і поранених
10:47, 27 травня 2006Світ
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Сила поштовхів становила близько шести балів
Понад 300 осіб загинули та кілька сотень дістали поранення в результаті сильного землетрусу, що стався сьогодні зранку на острові Ява в Індонезії.
Про це повідомляє “Німецька хвиля”.
За даними місцевих джерел, сила поштовхів становила близько шести балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходився в морі неподалік великого міста Йоджіякарта. На місці катастрофи розпочато рятувальні роботи. Не виключено, що число жертв може зрости.
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