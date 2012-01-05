Прем'єр Греції попередив про можливість дефолту у найближчі місяці

Прем`єр-міністр Греції Лукас ПАПАДІМОС попередив про можливість дефолту країни вже в найближчі три місяці, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу прем`єра.

Про це Л.ПАПАДІМОС сказав на зустрічі з профспілками, які він намагається переконати в необхідності подальшого зниження зарплат і ослаблення регулювання на ринку праці.

"Якщо ми не проведемо необхідні скорочення, зрозуміло, що ми не можемо чекати від інших країн ЄС і міжнародних організацій продовження фінансування країни, яка не пристосовується до реальності і не бореться зі своїми проблемами. Якщо це станеться, якщо фінансування з боку наших партнерів припиниться, тоді наслідки будуть по-справжньому трагічними для доходів працівників, а безробіття підвищиться ще більше", - додав Л.ПАПАДІМОС.

Як очікується, грецький уряд оголосить найближчим часом про нове перевищення переглянутих вже вп`яте цільових показників бюджетного дефіциту на 2011 рік. За остаточно узгодженої з кредиторами цифри в 9% ВВП дефіцит може виявитися ближчим до 10% ВВП, тобто лише на половину відсоткового пункту нижчим, ніж у 2010 році.

Греція намагається забезпечити 130-мільярдний пакет допомоги європейських партнерів, щоб обслуговувати зовнішній борг, який досягає 160% ВВП. У березні країна має погасити облігації на 14 мільярдів євро. У середині січня розпочинаються переговори з "трійкою" кредиторів (Єврокомісія, Європейський центробанк і МВФ).