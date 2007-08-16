Ангела Меркель хоче побачити як тане унікальний льодовик

Канцлер Німеччини має намір разом з міністром довкілля Зігмаром Габріелем відвідати Гренландію (автономна територія Данії), повідомило РІА Новостиджерело у відомстві друку та інформації федерального уряду.

За його словами, Меркель, яка зробила боротьбу проти погіршення світового клімату лейтмотивом своєї діяльності, має намір особисто ознайомитися з ситуацією на найбільшому поза Антарктидою льодовику Сермек Куйаллек (Sermeq Kujalleq).

Як пояснив співрозмовник агентства, за даними науковців, знаменитий льодовик завдовжки п`ять кілометрів і завтовшки більше 150 метрів останні роки почав швидко зменшуватися і, крім того, зміщується із швидкістю 20 метрів на день (з 1960 року він перемістився на 110 кілометрів). Сермек Куйаллек також є "батьком" 10% всіх великих айсбергів (деякі досягають величини до 700 метрів), що дрейфують у водах Гренландії.

"Цей глетчер (ковзний льодовик) розташований за 250 кілометрів на північ від Полярного круга на краю найвідомішого в світі Крижаного фьорда Іллулісата, який був внесений 2004 року рішенням ЮНЕСКО до переліку об`єктів Світової спадщини. Канцлер побуває на льодовику разом з прем`єр-міністром Данії Андерсом Фогом Расмуссеном і главою гренландського уряду Хансом Еноксеном", - повідомило джерело.

У серпні 2005 року стурбовані ситуацією із пришвидшеним таненням гренландських льодовиків, міністри довкіля з 23 країн світу провели в місті Іллулісат спеціальну зустріч, присвячену заходам проти глобального потеплення.

Відвідини льодовика, за словами співрозмовника агентства, є частиною підготовки федерального канцлера до свого першого виступу 25 вересня на сесії Генасамблеї ООН, який буде присвячено проблемам захисту клімату.