Зростає напруження після серії нападів на християнські храми

У Нігерії заговорили про етнічні чистки

Сотнілюдейзалишилисвої будинкинапівнічному сходіНігерії- післясеріїнападівнахристиянськіхрами, жертвамияких в останнідві добисталиблизько30 людей,повідомляєРадіоСвобода.



У штатіАдамававведенокомендантськугодину.



Відповідальністьза нападивзяланасебеісламістськеугрупування "БокоХарам",яка ранішевлаштовувалавибухивцерквахі погроми.



ЛідерихристиянськихгромадНігеріїзаявили,що на північномусходікраїни фактичнопочалися "етнічні тарелігійнічистки", і зажадаливід владирішучихзаходів щодоприборканнянасильства.



НапівдніНігеріїживутьпереважнохристияни,апівнічкраїни населяютьголовнимчиноммусульмани.

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