Зростає напруження після серії нападів на християнські храми

01:37, 08 січня 2012
Світ
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У Нігерії заговорили про етнічні чистки

Сотнілюдейзалишилисвої будинкинапівнічному сходіНігерії- післясеріїнападівнахристиянськіхрами, жертвамияких в останнідві добисталиблизько30 людей,повідомляєРадіоСвобода.

У штатіАдамававведенокомендантськугодину.

Відповідальністьза нападивзяланасебеісламістськеугрупування "БокоХарам",яка ранішевлаштовувалавибухивцерквахі погроми.

ЛідерихристиянськихгромадНігеріїзаявили,що на північномусходікраїни фактичнопочалися "етнічні тарелігійнічистки", і зажадаливід владирішучихзаходів щодоприборканнянасильства.

  НапівдніНігеріїживутьпереважнохристияни,апівнічкраїни населяютьголовнимчиноммусульмани.

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