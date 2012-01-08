Зростає напруження після серії нападів на християнські храми
01:37, 08 січня 2012Світ
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У Нігерії заговорили про етнічні чистки
Сотнілюдейзалишилисвої будинкинапівнічному сходіНігерії- післясеріїнападівнахристиянськіхрами, жертвамияких в останнідві добисталиблизько30 людей,повідомляєРадіоСвобода.
У штатіАдамававведенокомендантськугодину.
Відповідальністьза нападивзяланасебеісламістськеугрупування "БокоХарам",яка ранішевлаштовувалавибухивцерквахі погроми.
ЛідерихристиянськихгромадНігеріїзаявили,що на північномусходікраїни фактичнопочалися "етнічні тарелігійнічистки", і зажадаливід владирішучихзаходів щодоприборканнянасильства.
НапівдніНігеріїживутьпереважнохристияни,апівнічкраїни населяютьголовнимчиноммусульмани.
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