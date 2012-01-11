Влада Ірану заборонила слово "долар"

Влада Ірану знайшли оригінальний спосіб боротьби з валютним кризою, що розгортається в країні на тлі посилення міжнародних санкцій. Поряд з традиційними інтервенціями ЦБ і обмеженням продажу іноземної валюти, громадянам тепер заборонено згадувати долари. Заборона діє неформально і стосується SMS.



Місцеві жителі з подивом виявили, що SMS, які містять слова "долар" і "іноземна валюта", просто не доходять до адресатів. Водночас ті самі повідомлення, але без "поганих" слів, чудово доставляються з телефона на телефон, передає Reuters.



Проблеми з валютою Іран почав відчувати з початку цього року. Минулого тижня курс іранського ріала втратив 20% по відношенню до долара - і це незважаючи на інтервенції в розмірі 200 млн дол, проведені на торгах 4 січня місцевим ЦБ.



Таких заходів було вжито після провалу місцевої валюти з 13,5 тис. ріалів до 18 тис. ріалів за долар, що змусило Центробанк втрутитися та встановити фіксований курс американської валюти на рівні 14 тис. ріалів. Водночас для громадян був удвічі знижений ліміт купівлі готівкових доларів при виїзді за кордон - до 1 тис. дол



Влада Ірану стверджує, що видимих ​​причин для послаблення курсу немає, а ті коливання, які відбуваються, є наслідком психологічного тиску на учасників ринку. У Тегерані запевняють, що загострення ситуації навколо країни і посилення міжнародних санкцій або зовсім не впливають на економіку країни, або їх вплив дуже обмежений, зазначає РосБізнесКонсалтинг.