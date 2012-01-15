Курс євро впав після зниження рейтингів 9 країн єврозони

Курс єдиної європейської валюти до долара впав до мінімуму за останні 16 місяців - 1.26 долара за євро - на побоюваннях ринку щодо розширення боргової кризи в регіоні, повідомляє Радіо Свобода.



Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's оголосило про зниження кредитних рейтингів одразу 9 з 17 країн єврозони.



Раніше шість країн єврозони мали найвищі, за шкалою Standard & Poor's, рейтинги. Тепер двом з них - Франції та Австрії - вони знижені на один ступінь, а ще трьом країнам - Фінляндії, Нідерландам і Люксембургу - погіршено прогноз по рейтингах, що означає можливість їх зниження в майбутньому. Лише рейтинг Німеччини збережений агентством на найвищому рівні і з стабільним прогнозом.



Поточні рейтинги ще трьох країн - Словаччини, Словенії та Мальти - також були знижені на один ступінь.



Чотирьом країнам єврозони - Італії, Іспанії, Португалії та Кіпру - Standard & Poor's знизило рейтинги відразу на два щаблі. Італії тепер присвоєно той же рейтинг за борговими зобов'язаннями в іноземній валюті, що і Казахстану, він на один ступінь вищий, ніж у Росії. Рейтинг Португалії знижений агентством до "неінвестиційної" категорії.