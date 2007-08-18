136 пасажирів захопленого в Туреччині літака втікли від терористів

Пасажири, що були на борту турецького літака, який у суботу вранці був захоплений викрадачами, стверджують, що їм самим вдалося втікти з авіалайнера, передає Reuters.

Раніше повідомлялося, що викрадачі вирішили звільнити 136 пасажирів, які перебували в літаку, після переговорів з турецькою владою. Проте колишні заручники стверджують, що події розвивалися інакше.

За словами одного з пасажирів, поки терористи стояли біля кабіни пілотів, ведучі переговори, людям вдалося дістатися виходу в хвостовій частині літака, відкрити його і вибратися з літака. "Терористи не могли нас зупинити", - заявив один з колишніх заручників в інтерв`ю телеканалу CNN-Turk.

Пасажири також розповіли, що зловмисники переговорювалися між собою арабською, а один з них нібито оголосив, що вони є членами "Аль-Каїди". Причому деякі пасажири стверджують, що викрадачі вимагали скерувати літак не до столиці Ірану, як повідомлялося раніше, а до Сирії. Офіційно ця інформація поки що не підтверджена.

Літак турецької авіакомпанії Atlasjet, що виконував рейс з північного Кіпру до Стамбула, був захоплений двома терористами за кілька хвилин після вильоту. Зловмисники зажадали, щоб пілоти змінили маршрут, погрожуючи висадити в салоні літака гранату.

Лайнер близько 08:15 приземлився для дозаправки в аеропорту Антальї. Близько 10:30 стало відомо, що всіх 136 пасажирів літака звільнено. Але терористи продовжували утримувати в заручниках членів екіпажу.

Лента.ру