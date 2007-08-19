Турецький літак був захоплений за допомогою пластиліну

Злочинці, які захопили літак турецької авіакомпанії "Атлас-Джет", за попередніми даними, не мали при собі бомби або зброї. 136 пасажирів і 6 членів екіпажу були залякані макетом бомби, зліпленим з пластиліну.

Мотиви терористів не зрозумілі. Нагадаємо, що вони стверджували, що входять в осередок "Аль-Каїди", і вимагали направити літак до Ірану або Сірії.

Враховуючи відношення шиїтського Ірану, та і офіційного Дамаску, до суннітського угрупування, залишається припустити, що вони мали намір направити літак на стратегічні об`єкти, на зразок "боїнгів", направлених терористами "Аль-Каїди" на Всесвітній торговий центр.

Зрештою, екіпаж переконав злочинців приземлитися для дозаправки в Анталії. Там, в ході переговорів були звільнені заручники, а терористи арештовані. Пізніше вони звернулися до поліції з проханням публічно вибачитися від їх імені за захоплення літака.

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