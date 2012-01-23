Путін: на зухвалу поведінку мігрантів потрібна жорстка відповідь

"Той, хто приїжджає в регіони з іншими культурними, історичними традиціями, повинен з повагою ставитися до місцевих звичаїв. До звичаїв російського та всіх інших народів Росії. Усяке інше - неадекватне, агресивна, що викликає, зневажливе - поведінка повинна зустрічати відповідний законний, але жорсткий відповідь, і в першу чергу з боку органів влади, які сьогодні часто просто не діють ", - пише прем`єр.

"Треба подивитися, чи всі необхідні для контролю такої поведінки людей норми містяться в Адміністративному та Кримінальному кодексах, в регламентах органів внутрішніх справ. Йдеться про посилення права, введення кримінальної відповідальності за порушення міграційних правил і норм реєстрації. Іноді достатньо попередити. Але якщо попередження спиратиметься на конкретну правову норму, воно буде більш дієво ", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

У своїй статті прем`єр також заявив про необхідність зміцнення судової системи і будівництво ефективних правоохоронних органів, щоб не допускати "невдоволення і радикалізації приймає мігрантів суспільства", а також вкорінення "розборок по понятіям".

Глава уряду РФ виступає також за те, щоб мігранти, які хочуть працювати в Росії, здавали іспити з російської мови, літератури та історії країни.