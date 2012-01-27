Російському військовому перерізали горло
00:55, 27 січня 2012Світ
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Злочин у Нальчику
У м.Нальчику(РФ) троєневідомиху четверввечеріувірвалисядоспортзалусередньоїшколи№19, дезаймалисясемерочоловіків, і,наказавшиїм лягти, вбилиодного зних,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямна слідчийкомітетКабардино-Балкарії.
Засловамиочевидця, нападникипоклаливсіх чоловіківнапідлогу,зв'язали,апотімперерізалигорловійськовослужбовцю, який бувсередних.
Нападники втекли, намісцізлочину працюютьслідчі.НаказомміністравнутрішніхсправпоКБРнатериторіїНальчикавведеновдіюпланпошукупідозрюваних.
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