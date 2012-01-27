Російському військовому перерізали горло

Злочин у Нальчику

У м.Нальчику(РФ) троєневідомиху четверввечеріувірвалисядоспортзалусередньоїшколи№19, дезаймалисясемерочоловіків, і,наказавшиїм лягти, вбилиодного зних,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямна слідчийкомітетКабардино-Балкарії.



Засловамиочевидця, нападникипоклаливсіх чоловіківнапідлогу,зв'язали,апотімперерізалигорловійськовослужбовцю, який бувсередних.



Нападники втекли, намісцізлочину працюютьслідчі.НаказомміністравнутрішніхсправпоКБРнатериторіїНальчикавведеновдіюпланпошукупідозрюваних.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter