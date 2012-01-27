Крайслер Обами піде з молотка

Автомобіль президента США Барака Обами виставлено на торги інтернет-аукціону eBay. Продавець розраховує отримати за машину 1 млн дол

Проте експерти вважають, що ринкова вартість подібного седана з 5,7-літровим двигуном і пробігом у 30 тис. км не перевищує 17 тис. дол

Цінність машини полягає саме в «біографії» - в історії машини це не перший аукціон. У 2009 році Chrysler було продано на аукціоні за 271,3 тис. дол

Барак Обама відомий любов`ю до потужних автомобілів. Новий Chrysler 300C він придбав у лізинг в 2004 році, а через три роки продав його через дилерський центр мешканцю Чикаго, який згодом дізнався подробиці про колишнього власника і поспішив підзаробити.

Нинішній господар автомобіля воліє не розкривати своє ім`я, але при цьому зазначає, що «за історичний лот має намір отримати не менше мільйона».

Zn.ua