Знайшли тіло 17-го загиблого у аварії Costa Concordia

Водолази, що ведуть пошукові роботи на затонулому круїзному лайнері Costa Concordia, знайшли тіло ще одного загиблого в результаті аварії судна, повідомляють італійські ЗМІ.

Тіло жінки було знайдено на шостій палубі судна. Таким чином, число загиблих в аварії зросло до 17 осіб, відзначає РІА «Новости».

Пошукова операція на лайнері триває, проте роботи з відкачування палива у суботу припинені через хвилювання на морі.

Лайнер Costa Concordia зазнав аварії у ніч на 14 січня в Тірренському морі поблизу острова Джильо біля узбережжя італійської Тоскани. На борту судна перебували більш як 4,2 тисяч осіб, зокрема 37 українців. Дотепер ще близько 20 осіб вважаються зниклими безвісти.