Знайшли тіло 17-го загиблого у аварії Costa Concordia
15:10, 28 січня 2012Світ
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Пошукова операція триває
Водолази, що ведуть пошукові роботи на затонулому круїзному лайнері Costa Concordia, знайшли тіло ще одного загиблого в результаті аварії судна, повідомляють італійські ЗМІ.
Тіло жінки було знайдено на шостій палубі судна. Таким чином, число загиблих в аварії зросло до 17 осіб, відзначає РІА «Новости».
Пошукова операція на лайнері триває, проте роботи з відкачування палива у суботу припинені через хвилювання на морі.
Лайнер Costa Concordia зазнав аварії у ніч на 14 січня в Тірренському морі поблизу острова Джильо біля узбережжя італійської Тоскани. На борту судна перебували більш як 4,2 тисяч осіб, зокрема 37 українців. Дотепер ще близько 20 осіб вважаються зниклими безвісти.
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